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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Стамбуле началась встреча в формате Турция — США — Украина

В Стамбуле началась встреча в формате Турция — США — Украина. По данным агентства Anadolu, она проходит в президентском офисе Долмабахче у Босфора.

СМИ
Фото СМИ. Первое фото с трехсторонней встречи делегаций США, Украины и Турции

Трехсторонняя встреча Турция — Россия — Украина начнется в том же месте позже.

Ранее в Стамбуле собрались турецкая, российская, украинская и американская делегации. Переговорщики РФ и Украины прибыли в Стамбул еще 15 мая, однако встреча не состоялась из-за «логистических проблем».

Переговоры между украинской и российской делегациями будут прямыми, представитель Турции покинет встречу после ее начала, проинформировали прессу сотрудники МИД Турции.

В делегацию Соединенных Штатов вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Кит Келлог и посол страны в Турции Том Баррак.

Украину на встрече представляют глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Сегодня же утром Андрей Ермак, Рустем Умеров и Андрей Сибига встретились с советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции, а также со спецпосланником Трампа Китом Келллогом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329326/
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