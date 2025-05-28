Кардиохирурги из США и врачи НИИХСиТО прооперировали 22 ребенка

Кардиохирурги из США и врачи Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов, начиная со 2 мая, прооперировали 22 ребенка. Об этом 24.kg сообщил директор НИИХСиТО Самидин Шабыралиев.

По его словам, миссия специалистов из Global Cardiac Alliance заканчивается, 30 мая они улетают.

«Сейчас реанимация заполнена, возможно, прооперируем еще двух-трех человек. Остальных детей, нуждающихся в хирургических вмешательствах, будем оперировать в плановом порядке», — сказал Самидин Шабыралиев.

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Он отметил, что взаимодействие с коллегами из других стран всегда полезно в плане получения новых знаний по ведению больных, диагностике и так далее.

Напомним, после смерти троих прооперированных детей в возрасте от двух месяцев до двух лет с тяжелыми врожденными пороками сердца стационар посетил президент Садыр Жапаров и дал поручение улучшить условия. Затем хирургические вмешательства продолжились.

По данным Минздрава, в список на операцию было включено 70 детей.