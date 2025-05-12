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Общество

Условия улучшены. Врачи НИИХСиТО продолжили оперировать больных

Врачи Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) продолжили оперировать больных на базе Республиканского диагностического центра. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении.

По словам медиков, условия улучшили. В частности приобрели инструменты, необходимые медикаменты, кондиционер, наладили стерилизацию — теперь инструменты не приходится возить в другое медучреждение на автомобиле, УЗИ-аппарат поставили в отделение реанимации.

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Ранее президент Садыр Жапаров посетил Республиканский диагностический центр, где со 2 мая проводится гуманитарная программа по детской кардиохирургии с участием зарубежных специалистов. На тот момент международной бригадой было прооперировано семь пациентов, в возрасте от двух месяцев до двух лет с тяжелыми врожденными пороками сердца. Трое из них скончались.

Садыр Жапаров в жесткой форме отчитал министра здравоохранения Эркина Чечейбаева. Он дал чиновнику два дня, чтобы обеспечить центр всем необходимым, и объявил главе Минздрава выговор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328643/
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