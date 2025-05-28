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Общество

Глава кабмина: Государство продолжит всесторонне поддерживать пограничников

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил пограничников страны с профессиональным праздником.

Он отметил, что охрана государственной границы — это непростая служба.

«Это ежедневный и ежечасный труд, связанный с высокой ответственностью, строгой дисциплиной и готовностью к самоотверженным действиям.

Сегодня, когда мир, в том числе и регион Центральной Азии, находится в политическом водовороте международной неопределенности, где переплетаются традиционные и новые угрозы, значение надежной охраны государственной границы как первого рубежа защиты нашей Родины возрастает многократно. Безопасная граница — это мост доверия, сотрудничества и взаимного уважения. С этой точки зрения тесное сотрудничество с местным населением, соседними государствами и международными партнерами имеет важное значение», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Он заметил, что, несмотря на различные обстоятельства, нынешний год ознаменован историческим событием — подписанием договорных документов о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Это дало возможность заключить Договор о точке стыка трех стран — Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также подписать Худжандскую декларацию о вечной дружбе. В связи с чем перечень региональных угроз и вызовов сократился по многим позициям, а также значительно улучшились возможности государств для дальнейшей реализации практических шагов во благо обеспечения безопасности в Ферганской долине и Центрально-Азиатском регионе в целом», — добавил глава кабмина.

По его словам, как бы ни была тяжела служба на пограничных заставах, находящихся в отдаленных, горных и суровых районах, именно в такой среде формируются высокая закалка и глубокая любовь к своему народу, земле и Родине.

«Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам Пограничной службы, чьи преданность Родине и богатый опыт служат примером для нового поколения. Государство со своей стороны продолжит поддерживать пограничников как в плане социального обеспечения, так и в развитии инфраструктуры, оснащении техникой и подготовке кадров», — заключил Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330621/
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