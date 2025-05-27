Администрация Трампа хочет лишить Гарвард федеральных грантов на $100 миллионов

Белый дом намерен поручить федеральным агентствам пересмотреть свои гранты Гарвардскому университету с целью возможного прекращения или перераспределения финансирования, сообщили источники BBC.

Управление общих служб (GSA) планирует разослать агентствам письма с просьбой «уточнить, какие контракты заключены с Гарвардом, и оценить, можно ли их аннулировать или перенаправить средства другим получателям», заявил представитель Белого дома.

По оценке администрации, речь идет примерно о 30 контрактах на общую сумму около $100 миллионов. В проекте письма содержится обвинение в том, что Гарвард якобы допускает дискриминацию и антисемитизм.

Противостояние между Белым домом и Гарвардом продолжается около двух месяцев. На прошлой неделе администрация Трампа лишила университет возможности принимать на обучение иностранцев. Это решение временно заблокировал суд.

В ответ на эти санкции Гонконгский университет науки и технологий уже пригласил иностранных студентов Гарварда и абитуриентов, поступивших туда, продолжить обучение у них. Там пообещали упростить процедуру приема для таких студентов и запустить программы поддержки. Этот вуз занимает 105-е место в актуальном списке лучших университетов мира по версии US News and World Report, а Гарвард — первое.