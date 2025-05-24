Запрет на прием иностранных студентов в Гарвард: Гонконг примет их на учебу

Университеты Гонконга будут принимать больше иностранцев. Об этом стало известно после запрета на прием в Гарвард студентов из других стран.

Фото СМИ. Гонконгский университет науки и технологий

В Гонконге готовы принять в том числе тех, кто пострадал от принятого на этой неделе решения правительства США запретить Гарварду принимать на учебу иностранцев, заявила министр образования Гонконга Кристин Чой.

Известно, что Гонконгский Университет науки и технологий уже пригласил иностранных студентов Гарварда и абитуриентов, поступивших туда, продолжить обучение у них. Там пообещали упростить процедуру приема для таких студентов и запустить программы поддержки.

Отметим, что этот вуз занимает 105-е место в актуальном списке лучших университетов мира по версии US News and World Report, а Гарвард — первое.

Напомним, администрация Дональда Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов. 23 мая это решение временно приостановлено американским судом. Однако будущее тысяч иностранных студентов, выпускников и абитуриентов Гарварда и их легальный статус в Соединенных Штатах остаются неясными.