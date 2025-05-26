Кровь нужна всегда. К Дню донора в Бишкеке проведут акцию

К Всемирному дню донора в Бишкеке планируют провести недельную выездную акцию по забору крови. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре крови.

По словам директора РЦК Бакыта Карабаева, спрос на кровь и ее компоненты огромный.

«Это связано с тем, что тяжелых пациентов переводят в Бишкек. Кроме того, в детской кардиохирургии весь май проводятся операции. Стараемся покрывать потребности. Доноры хорошо откликаются, в день приходит около 100-150 человек. Но из-за повышенной потребности сохраняется нехватка», — сказал он.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения на 1 тысячу населения должно приходиться 40 доноров крови, а в Кыргызстане их всего 6.

Бакыт Карабаев отметил, что место проведения выездной акции пока не определено. РЦК обратился к торговым центрам с предложением предоставить площадку и ожидает ответ. Желающие могут сдать кровь также в самом центре по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 60.

Перед сдачей крови медики советуют не употреблять:

жирную, жареную и молочную пищу;

алкогольные напитки за 48 часов;

лекарства за три дня.

Приходить нужно вне лактации, беременности и менструального цикла, а также вне обострения воспалительных процессов.

Время приема доноров — с 8.00 до 14.30. Воскресенье — выходной.

Напомним, кабмин увеличил размеры компенсации донорам крови.

Всемирный день донора крови учрежден в мае 2005-го в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Ежегодно проводится 14 июня.