Кардиохирурги из США и врачи НИИХСиТО за две недели прооперировали 12 детей

Кардиохирурги из США и врачи Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов за две недели прооперировали 12 детей. Об этом 24.kg сообщили в НИИХСиТО.

Со 2 по 8 мая, напомним, совместно со специалистами из Global Cardiac Alliance прооперировали семерых пациентов, в возрасте от двух месяцев до двух лет с тяжелыми врожденными пороками сердца. Трое из них скончались.

Читайте по теме Почему дети умирают на операционной койке. О серьезных проблемах кардиохирургии

После этого стационар посетил президент Садыр Жапаров и дал поручение улучшить условия. Затем хирургические вмешательства продолжились.

«За прошлую неделю, с 12 мая мы провели пять операций, состояние всех пациентов стабильное. На эту неделю запланировано еще 10 операций. Международная миссия продлится до 28 мая», — отметили в НИИХСиТО.

По данным Минздрава, в целом в список на операцию включено 70 детей.