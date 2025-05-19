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Общество

Кардиохирурги из США и врачи НИИХСиТО за две недели прооперировали 12 детей

Кардиохирурги из США и врачи Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов за две недели прооперировали 12 детей. Об этом 24.kg сообщили в НИИХСиТО.

Со 2 по 8 мая, напомним, совместно со специалистами из Global Cardiac Alliance прооперировали семерых пациентов, в возрасте от двух месяцев до двух лет с тяжелыми врожденными пороками сердца. Трое из них скончались.

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После этого стационар посетил президент Садыр Жапаров и дал поручение улучшить условия. Затем хирургические вмешательства продолжились.

«За прошлую неделю, с 12 мая мы провели пять операций, состояние всех пациентов стабильное. На эту неделю запланировано еще 10 операций. Международная миссия продлится до 28 мая», — отметили в НИИХСиТО.

По данным Минздрава, в целом в список на операцию включено 70 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329536/
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19 мая, понедельник
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