Дефицит крови. Во время Орозо в Кыргызстане снизилось число доноров

В Кыргызстане ежегодно во время священного месяца Орозо возникает дефицит крови. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора Республиканского центра крови Айганыш Сатыбалдиева.
По ее словам, по сравнению с 2022-2023 годами потребность в крови, особенно ее компонентах (тромбоцитах, плазме, эритроцитах), выросла.
«В первую очередь это связано с ростом населения. Более 50 процентов мы заготавливаем в центре крови в Бишкеке — все крупные больницы находятся здесь. Потребность очень большая, в день должно приходить около 150-200 доноров», — сказала Айганыш Сатыбалдиева.
«Во время поста люди не сдают кровь, выезжать в организации для забора мы тоже не можем (нет особого смысла). В республике в основном распространено родственное донорство. В случае острой необходимости некоторые, конечно, приходят и сдают кровь. Но безвозмездных доноров очень мало. А кровь в столице нужна круглосуточно, особенно в ней нуждаются онкогематологические больные, в акушерстве и так далее. Поэтому мы призываем всех граждан поделиться своей кровью, особенно во время Рамазана очень важна такая благотворительность», — отметила замдиректора РЦК.
Перед сдачей крови медики советуют не употреблять:
- жирную, жареную и молочную пищу;
- алкогольные напитки за 48 часов;
- лекарственные препараты за три дня.
Приходить нужно вне лактации, беременности и менструального цикла, а также вне обострения воспалительных процессов.
РЦК расположен по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 60.
Время приема доноров — с 8.00 до 14.30.
Выходной — воскресенье.