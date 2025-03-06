Дефицит крови. Во время Орозо в Кыргызстане снизилось число доноров

В Кыргызстане ежегодно во время священного месяца Орозо возникает дефицит крови. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора Республиканского центра крови Айганыш Сатыбалдиева.

По ее словам, по сравнению с 2022-2023 годами потребность в крови, особенно ее компонентах (тромбоцитах, плазме, эритроцитах), выросла.

«В первую очередь это связано с ростом населения. Более 50 процентов мы заготавливаем в центре крови в Бишкеке — все крупные больницы находятся здесь. Потребность очень большая, в день должно приходить около 150-200 доноров», — сказала Айганыш Сатыбалдиева.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения на 1 тысячу населения должно приходиться 40 доноров крови, а в КР их всего 6. В России, для сравнения, — 25.

«Во время поста люди не сдают кровь, выезжать в организации для забора мы тоже не можем (нет особого смысла). В республике в основном распространено родственное донорство. В случае острой необходимости некоторые, конечно, приходят и сдают кровь. Но безвозмездных доноров очень мало. А кровь в столице нужна круглосуточно, особенно в ней нуждаются онкогематологические больные, в акушерстве и так далее. Поэтому мы призываем всех граждан поделиться своей кровью, особенно во время Рамазана очень важна такая благотворительность», — отметила замдиректора РЦК.

Перед сдачей крови медики советуют не употреблять:

жирную, жареную и молочную пищу;

алкогольные напитки за 48 часов;

лекарственные препараты за три дня.

Приходить нужно вне лактации, беременности и менструального цикла, а также вне обострения воспалительных процессов.

РЦК расположен по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 60.

Время приема доноров — с 8.00 до 14.30.

Выходной — воскресенье.