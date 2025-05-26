В Бишкеке готовятся к запуску горячей воды

В столице готовятся к запуску горячей воды с 31 мая. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель главного инженера МП «Бишкек теплоэлектроцентраль» Тилек Солпуев.

По его словам, ремонтные работы к осенне-зимнему периоду идут в штатном режиме.

«Задержек по запасному оборудованию и запчастям нет. Запланирован текущий ремонт пяти котлов. Работа идет без отставаний из графика», — сказал Тилек Солпуев.

Начальник южного эксплуатационного района МП «Бишкектеплосеть» Сергей Кондратьев добавил, что период ремонтной кампании немного увеличили — до 40 дней.

«Это делается для более качественной подготовки. Мы работаем в напряженном режиме круглый год, а сейчас в штатном режиме готовимся к предстоящему отопительному сезону. Так как износ труб большой, провели гидравлические испытания, чтобы на опережение выявить повреждения, которые могли бы появиться зимой», — сказал он.

Напомним, горячее водоснабжение в городе отключили 21 апреля для выполнения профилактических и ремонтных работ.