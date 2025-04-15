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Общество

Работы много. Почему воду в Бишкеке отключают на 40 дней

Тепловые сети в Бишкеке изношены на 70 и более процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник диспетчерской службы МП «Бишкектеплосеть» Урмат Кубанычбек уулу.

По его словам, в 2024 году горячую воду отключали с 22 апреля до конца мая, в 2025-м сроки аналогичные.

«Почему так рано? В июне начинается сезон полива, город растет, все активно поливают огороды. В связи с этим перенесли профилактические работы на 10 дней раньше. Отключаем воду на 40 дней, а не 30, поскольку работы много, не успеваем. Сети введены в эксплуатацию, начиная с 1965 года, изношенность высокая. Летом без горячей воды можно обойтись, а вот зимой, если какая-то авария случится и без отопления останутся горожане, это очень чревато. Поэтому мы продлили сроки», — пояснил Урмат Кубанычбек уулу.

Он отметил, что горожане должны с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, с 21 апреля по 31 мая в Бишкеке отключат горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ.

Одна из радиослушательниц поинтересовалась, почему воду отключают полностью по всему городу на 40 дней, а не по отдельным районам и не на 15 дней. По ее словам, не всем горожанам по карману установка водонагревателей. «Мы ответственно подходим к этому вопросу. Нам, технарям, виднее, мы бы тоже не хотели, но так получается», — добавил Урмат Кубанычбек уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326026/
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