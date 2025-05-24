Таксистов обяжут перейти на российские автомобили

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к локализации автомобилей такси. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По его данным, согласно инициативе, в такси можно будет использовать только авто, которые набрали более 3,2 тысячи «баллов локализации». Ранее российские СМИ сообщали, что таким показателям соответствуют лишь машины «АвтоВАЗа».

Еще один вариант допуска в сферу такси предусмотрен для автомобилей, произведенных по специальному инвестконтракту (СПИК), — в случае, если такой контракт заключен с 1 марта 2022 года до 1 марта 2025-го.

Сейчас заявленным требованиям соответствуют ряд моделей Lada (Granta, Vesta, Aura, Iskra), «Москвичи» (3 и 6), X-CITE X-Cross (7 и 8), а также Evolute i‑PRO и Evolute i‑JOY. Автоэксперты приводили несколько другой список. В Минпромторге, однако, заявляют, что список машин еще предстоит утвердить властям.

Требования не будут применяться к авто, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года, а также к машинам в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028-го, а в субъектах ДФО — до 1 марта 2030 года.