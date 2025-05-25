26 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Чуйская область

Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Байтик (улица Эшмамбета, жилмассив), Сарбан (улицы 40 лет Киргизии, 60 лет Октября), Ленинское (улицы Восточная, 264, 264а, 266, 296/1, Виноградная, Алма-Атинская), Мыкан (улица Линейная), Каирма (улица Каирминская), Арашан (улицы Центральная, 54а, Акматова, 73, контур № 418, участок № 1), Кой-Таш (контур № 726), Бозболток, Стрельниково, Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, 30, Северная, 4, Лермонтова, 1, 1а, 1б, 1в, 16, БЧК, участки 6, 44, 28, 05 га, район МТФ, новостройка, улицы Береговая, 1, Родниковая), жилмассив «44 га»; Жайылский РЭС 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Российская, Толстого, Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Железнодорожная, Свердлова, Джамбула, квартал «Бакай»);

9.00-17.00 — села Жайыл, Новониколаевка (улицы Калинина, Бедного), Суусамыр; Кеминский РЭС 9.00-16.00 — село Тегирменти (улицы Алыке, Тегирменти);

9.00-17.00 — село Кашкелен (улица Токтогула); Кантский РЭС 9.00-18.00 — Кант (авиабаза), село Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина); Московский РЭС 13.30-16.00 — село Беловодское (улицы Шевченко, Степаненко, Калинина, Фрунзе, переулок Советский, улица Ленина);

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Киргизская, Ломоносова, Центральная, Шевченко, Толстого, МТФ, Новостройка, Ленина, Новая, Больничная, Беш-Терекская, Советская, Колхозная, Мечеть, Заводская, Гагарина, Водоемная), Ак-Суу (улица Косыгина), Александровка (улица Чапаева); Сокулукский РЭС 9.00-18.00 — село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Жаштык, Ала-Арчинская, Проектируемая, Досиева, Жакшылык, Биримдик, Белек);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленинградская, Кирова, Калинина, Фрунзе, Весенняя, Московская, Юбилейная, Проектируемая, Полевая, Кайназарова, Достук, Свердлова, Ленина, Ошская, Школьная, Победы, Садовая, Набережная, Мира, Восточная, Шопокова, Мельничная, Батаева, Улан, переулки Ленинградский, Ленина, Московский, Юбилейный, Школьный), Романовка (улицы Фрунзе, Озерная, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), город Шопоков (улицы Пионерская, Токтогула, Комсомольская, Гоголя, Машиностроительная, Фрунзе), села Сокулук (улица Фрунзе), Кожомкул (улицы Западная, Фрунзе);

9.30-17.00 — села Манас (улицы Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Дружбы), Садовое (улица 50 лет Октября); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Ташкентская, Терновая, Навои), Панфиловка (улица Кокоева); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — Токмак (улицы Токмакская, Дружбы, Стадионная, Гравийная, Степная, Свердлова, Боконбаева, Тоголока Молдо); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Ивановка (СКГЭ «Геология»), Буденовка (улицы Чапаева, Токмакская).