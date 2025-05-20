Национальный хирургический центр в Бишкеке готовится к пересадке печени

В Национальном хирургическом центре появились современный операционный блок и реанимация, а также отремонтировано специализированное отделение хирургии печени. Об этом сегодня журналистам сообщил главный врач НХЦ Таалайбек Акматов.

Фото 24.kg. Главный врач НХЦ Таалайбек Акматов

По его словам, в целом на ремонт и приобретение современного оборудования ушло более 100 миллионов сомов, 70 процентов средств затрачено на дорогостоящие аппараты.

Улучшены условия для врачей и пациентов

«Это один из лучших операционных блоков в стране. Тут все новое, начиная от ламп и операционного стола до наркозных аппаратов и приточной вытяжной вентиляции. Все практически готово к работе. В ближайшее время Санэпидстанция возьмет смывы. И, как только дадут добро, мы начнем проводить здесь плановые хирургические вмешательства», — сказал главврач.

По его данным, в год в НХЦ обращается около 20 тысяч человек, из них 8 тысяч госпитализируют и проводят примерно 7 тысяч полостных операций. 70 процентов больных поступает экстренно по линии скорой помощи, 30 процентов — планово. В настоящее время в стационаре находится более 220 пациентов с различными патологиями.

Всего в НХЦ восемь операционных столов. Они, как отметили медики, должны «отдыхать», их нужно стерилизовать, поэтому ремонт был необходим.

Таалайбек Акматов подчеркнул, что проблем с кадрами в НХЦ нет. Вакансии отсутствуют, есть, наоборот, конкурс, люди годами ждут, чтобы устроиться в центр.

На вопрос, говорит ли это о том, что старшее поколение не готово уступать места молодежи, он ответил: «Между поколениями нужно обеспечить такую связь, чтобы опыт и молодость работали вместе. Тогда будет хороший результат».

На пути к пересадке печени

В 2024 году Алымкадыр Бейшеналиев, будучи министром здравоохранения, посетил университет в Турции, клиника которого входит в пятерку лучших учреждений по пересадке органов, и обещал наладить пересадку печени в Кыргызстане. Позже бригаду специалистов НХЦ отправили на трехмесячную стажировку в Турцию, закупили оборудование.

«В техническом плане мы готовы к операциям — коллектив создан и постоянно повышает свою квалификацию. Но в организационном плане еще есть некоторые вопросы, — заметил Таалайбек Акматов. — Все зависит от установки нового оборудования в стерилизационной и приобретения кислородной станции. На завершение всех работ мы дополнительно просим 64 миллиона сомов».

По его словам, новая реанимация специально рассчитана для трансплантации — донора и реципиента. Реабилитацию пациенты будут проходить в отремонтированном отделении печеночной хирургии.

Еще один важный вопрос, который предстоит решить, — финансирование пересадки печени. Она обходится дороже, чем трансплантация почек. И кто будет платить — государство, родственники или совместно, пока не решено.

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«На одного пациента уходит большая сумма — примерно 2 миллиона сомов. Но это в три раза меньше, чем за границей. В эту сумму входят анализы, обследования, лекарства, сама операция. Основные финансы забирает послеоперационное лечение», — заметил главврач НХЦ.

Он отметил, что стоимость трансплантации печени еще не утверждена антимонопольным органом.

Потребность в таких операциях, по словам медработников, высокая. Даже если брать тех, кто уже успешно прооперирован за границей, — их около 500.

По данным врачей НХЦ, в настоящее время в реестре Минздрава 70 человек ожидают пересадку печени.

«В перспективе, по нашим сведениям, в год нужно оперировать до 50 человек. Желающих много, но проблема с донорами. Многие родственники не подходят, а многие просто не хотят делиться своим органом. Эту проблему можно решить только с помощью трупной пересадки, — считает Таалайбек Акматов. — Законодательно в Кыргызстане разрешена лишь родственная трансплантация. Мы изучили опыт других стран, трупная пересадка сдвинула бы эту службу. Данный вопрос нужно решать на законодательном уровне Жогорку Кенешу».