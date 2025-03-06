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Общество

В КР за год пациентов с пересаженными органами стало больше на 25 процентов

В Кыргызстане, по данным на 31 декабря 2024 года, зарегистрировано 1 тысяча 232 человека с пересаженными органами. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, в том числе 738 пациентов перенесли пересадку почек, 494 — печени. В целом за год прирост таких пациентов составил 25,45 процента. Все они получают необходимую терапию.

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Большинство из них прооперированы за рубежом. По мере возвращения в Кыргызстан они наблюдаются на базе поликлиники Национального госпиталя. Дети с пересаженным органом до достижения 18 лет наблюдаются в Национальном центре охраны материнства и детства.

«В настоящее время отмечается дефицит кадров по ведению пациентов после трансплантации почек и печени. Дефицит нефрологов в регионах — одна из частых проблем низкого качества ведения в посттрансплантационном периоде, что и является причиной возврата на гемодиализ из-за утраты функции трансплантата. В среднем это происходит у 3-5 пациентов в год», — отметили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321971/
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