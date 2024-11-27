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Власть

Оборудование для операций по пересадке печени купил Минздрав Кыргызстана

Министерство здравоохранения Кыргызстана купило оборудование на 100 миллионов сомов для операций по пересадке печени. Об этом на заседании парламента сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, три больницы готовы проводить операции по трансплантации печени. Это Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы, Национальный хирургический центр и Ошская городская больница.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что клиника Ошского госуниверститета проводит операции по пересадке печени. 

В июне в Кыргызстане начали делать бесплатные операции по трансплантации печени. Процесс полностью финансирует президентский фонд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312417/
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