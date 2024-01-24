Бригада врачей вылетела в Турцию, чтобы научиться пересаживать печень

Бригаду специалистов Национального хирургического центра отправили на трехмесячную стажировку в Турцию для получения необходимых знаний и практического опыта для операций по трансплантации печени. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, ранее сформирована группа из 13 специалистов — хирургов, анестезиологов, врача УЗИ, лаборанта и медсестры.

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«Наши специалисты пройдут бесплатное обучение в Турецком университете «Инону», на период обучения им предоставят бесплатные жилье и питание», — отметили в ведомстве.

Напомним, 11-12 января министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Турецкий университет «Инону», клиника которого входит в пятерку учреждений по пересадке органов. По итогам посещения между Минздравом и вузом подписано соглашение о сотрудничестве.