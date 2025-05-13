Трамп отправился в четырехдневное турне по Ближнему Востоку

Президент США отправился в четырехдневное турне по Ближнему Востоку — он планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщает ABC News.

Сообщается, что поездка подчеркнет углубление экономических связей между США и государствами Персидского залива.

Это первое масштабное зарубежное турне Трампа с возвращения в Белый дом.

Между тем, как передало агентство AFP, Госдепартамент США одобрил две сделки по продаже оружия ОАЭ. Общая сумма сделок, включающих продажу военных самолетов и оборудования, составляет около $1,4 миллиарда.

Одна из операций предусматривает передачу Абу-Даби шести вертолетов CH-47F Chinook и другого оборудования, сообщили 12 мая в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США.

Американское внешнеполитическое ведомство также одобрило продажу компонентов для истребителей F-16 на $130 миллионов.

Перед поездкой широкий резонанс вызвали сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовится принять в дар от королевской семьи Катара роскошный самолет Boeing 747-8.

Как ожидается, подарок будет использоваться американским лидером как президентский борт Air Force One, а до окончания срока полномочий право собственности на лайнер перейдет к фонду президентской библиотеки Трампа.

Ожидается, что о подарке будет официально объявлено, когда Трамп прибудет в Катар. Однако сама передача состоится не во время визита.