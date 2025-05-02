Не против, а за. Минприроды разъяснило ситуацию с передачей троллейбусов в Ош

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора опровергло информацию о том, что выступает против передачи ста троллейбусов из Бишкека в Ош.

Как отметили в ведомстве, передача троллейбусов между городами не влияет на общий объем загрязненных выбросов и не нарушает международные обязательства Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов, взятых на себя Кыргызстаном. Эксплуатация троллейбусов в любом городе продолжает снижать уровень загрязнения воздуха и углеродный след в стране.

Отмечается, что срыва климатических целей нет, продолжается их последовательная реализация.

«Министерство выступает за развитие экологичного транспорта по всей стране. Троллейбусы остаются зеленым транспортом, где бы они ни работали. Это не угроза климату, а шанс улучшить экологическую ситуацию как в Бишкеке, так и в Оше», — заявил глава Минприроды Медер Машиев.

В рамках Парижского соглашения разрабатывается документ, предусматривающий увеличение экологического чистого вида общественного транспорта — электробусов.

А передача троллейбусов может рассматриваться как шаг в рамках комплексной политики по улучшению качества воздуха в городах Кыргызстана.

Ранее гражданское объединение «БишкекСмог» сообщило, что Минприроды выступило против инициативы мэрии Бишкека о передачи троллейбусов в Ош. Согласно официальному ответу чиновников, расширение троллейбусного парка и развитие сопутствующей инфраструктуры отвечают обязательствам, взятым на себя правительством Кыргызстана в рамках Парижского соглашения по климату.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа 2024 года на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.