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Общество

Передача троллейбусов городу Ош. Минприроды против инициативы мэрии Бишкека

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора официально заявило, что не поддерживает инициативу мэрии столицы о передаче 100 троллейбусов в Ош. Об этом сообщает гражданское объединение «БишкекСмог».

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Согласно официальному ответу Минприроды, расширение троллейбусного парка и развитие сопутствующей инфраструктуры отвечают обязательствам, взятым на себя правительством Кыргызстана в рамках Парижского соглашения по климату. Ведомство указало, что передача троллейбусов грозит сорвать исполнение этих обязательств.

Министерство также отмечает, что троллейбусы являются видом общественного транспорта, отвечающим требованиям безопасности, комфортабельности, экономичности и экологичности.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа 2024 года на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Административный суд столицы ранее постановил приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу.

Бишкек передал Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327959/
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