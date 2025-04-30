Теперь официально. Названы даты ОРТ в Кыргызстане

Министерство образования и науки объявило даты Общереспубликанского тестирования (ОРТ) в этом году.

По данным пресс-службы ведомства, основная волна тестирования пройдет в мае, дополнительная — в июне.

График ОРТ-2025:

I этап — 18, 19 и 20 мая;

II этап — 22, 23 и 24 мая;

III этап (дополнительный) — 20, 21 и 22 июня.

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Для выпускников, не успевших зарегистрироваться заранее, предусмотрены дополнительные дни регистрации:

— 17 мая;

— 21 мая;

— 19 июня.

Как уточнили в Минобразования, ОРТ остается ключевым механизмом поступления в вузы республики: без сертификата невозможно претендовать на бюджетные и большинство контрактных мест.