Теперь официально. Названы даты ОРТ в Кыргызстане

Министерство образования и науки объявило даты Общереспубликанского тестирования (ОРТ) в этом году.
По данным пресс-службы ведомства, основная волна тестирования пройдет в мае, дополнительная — в июне.
График ОРТ-2025:
- I этап — 18, 19 и 20 мая;
- II этап — 22, 23 и 24 мая;
- III этап (дополнительный) — 20, 21 и 22 июня.
Для выпускников, не успевших зарегистрироваться заранее, предусмотрены дополнительные дни регистрации:
— 17 мая;
— 21 мая;
— 19 июня.
Как уточнили в Минобразования, ОРТ остается ключевым механизмом поступления в вузы республики: без сертификата невозможно претендовать на бюджетные и большинство контрактных мест.