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Общество

Теперь официально. Названы даты ОРТ в Кыргызстане

Министерство образования и науки объявило даты Общереспубликанского тестирования (ОРТ) в этом году.

По данным пресс-службы ведомства, основная волна тестирования пройдет в мае, дополнительная — в июне.

График ОРТ-2025:

  • I этап — 18, 19 и 20 мая;
  • II этап — 22, 23 и 24 мая;
  • III этап (дополнительный) — 20, 21 и 22 июня.
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Стали известны сроки проведения Общереспубликанского тестирования

Для выпускников, не успевших зарегистрироваться заранее, предусмотрены дополнительные дни регистрации:

— 17 мая;
— 21 мая;
— 19 июня.

Как уточнили в Минобразования, ОРТ остается ключевым механизмом поступления в вузы республики: без сертификата невозможно претендовать на бюджетные и большинство контрактных мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327997/
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