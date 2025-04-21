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Общество

Стали известны сроки проведения Общереспубликанского тестирования

Стали известны сроки проведения Общереспубликанского тестирования в Кыргызстане. Выпускники школ страны будут сдавать ОРТ 15-22 мая. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чынара Батракеева.

По ее словам, для участия в ОРТ зарегистрировались почти 54 тысячи человек.

Она напомнила, что в прошлом году пороговый балл для зачисления на педагогические и медицинские специальности составлял 120 баллов, на контракт — 110, на бюджет — 115.

В этом году порог будет установлен после проведения тестирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326773/
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