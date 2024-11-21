Ликвидация троллейбусов. Суд постановил приостановить демонтаж линий

Административный суд Бишкека постановил приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу. Об этом говорится в определении суда о принятии мер по обеспечению иска, сообщили 24.kg в инициативе #БишкекСмог.

Отмечается, что поступило ходатайство, в котором представитель истца по доверенности основатель юридической компании «Дом правовой интервенции» Ислам Азимов указывает: снятые троллейбусные линии и демонтаж тяговых подстанций приведут к утрате возможности их восстановления, контактные линии становятся непригодными для повторного использования.

Суд удовлетворил ходатайство, а также постановил приостановить демонтаж сетей и подстанций.

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Кроме того, накануне суд оштрафовал БГК на 7 тысяч сомов, так как горкенеш не представил суду запрошенные протоколы с заседаний и еще некоторые документы. Также представители БГК не явились на процесс.

Следующее судебное заседание состоится 11 декабря в 9.00 в Административном суде. Инициатива #БишкекСмог и группа по сохранению троллейбусов приглашают на процесс всех жителей города.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Бишкек передает Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.