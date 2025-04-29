Парк «Ала-Арча» 30 апреля будет закрыт для всех транспортных средств

30 апреля Государственный природный парк «Ала-Арча» временно приостановит свою работу для всех транспортных средств в связи с санитарным днем. Об этом сообщает управделами президента.

По его данным, в этот день планируются очистка территории парка и укладка нового асфальта в районе обновленного контрольно-пропускного пункта.

Все виды автотранспорта будут выдворены с территории парка. Ограниченный доступ будет предоставлен только тем посетителям, которые заранее забронировали номера в гостиницах или ресторанах.

Кроме того, внутри парка будут введены временные ограничения на передвижение. Работы завершатся 1 мая 2025 года, после чего парк вновь откроет свои двери для посетителей.

Напомним, что с 1 мая также вводятся новые ограничения для автотранспорта: в парк смогут заехать только электромобили, в то время как машины, работающие на дизельном топливе, бензине и газе, не будут допущены.

Администрация парка призывает граждан учитывать эти изменения при планировании отдыха.