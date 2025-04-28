В мэрии Бишкека рассказали о мерах борьбы с буллингом и рэкетом в школах

В школах Бишкека рассказали о мерах по пресечению буллинга и рэкета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в учебных заведениях города работают 117 штатных психологов. Школы на административных территориях обеспечены психологом с 1 апреля. Также одного социального педагога и одного психолога в апреле-мае отправят на курсы по повышению квалификации от каждого района.

В 93 образовательных учреждениях установили специальные QR-коды для анонимной подачи заявлений учениками и родителями. Они распространены по группам, а также размещены в учреждениях. Для этого открыт отдельный журнал с заявками. В ближайшее время внедрят QR-коды еще в 26 школах.

В Ленинском, Первомайском, Октябрьском и Свердловском районах ведутся работы по увеличению числа инспекторов ИДН. Кроме того, муниципалитет увеличивает количество камер в местах массового скопления школьников, включая прилегающие к учебным заведениям территории для профилактики правонарушений.

Напомним, в столице участились случаи драк среди учеников с летальным исходом и подросткового суицида. Например, в Баткене в ходе драки школьника ранили ножом. В туалете бишкекской школы № 93 группа учеников избила подростка. О рэкете и избиении 11-летнего школьника в гимназии № 13 столицы рассказали в институте омбудсмена. Совсем недавно 14-летний ученик ударил одноклассницу. Она скончалась.

В результате трагических событий в феврале 2025 года мэр Айбек Джунушалиева поручил создать специальную рабочую группу для инспекции школ с целью проверки соблюдения мер безопасности, наличия и эффективности камер видеонаблюдения.