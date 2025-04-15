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Происшествия

В Бишкеке 14-летний школьник ударил одноклассницу. Она скончалась

В Бишкеке в результате конфликта семиклассников скончалась 15-летняя девочка. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Инцидент произошел в столичной школе № 31. По предварительным данным, между учащимися 7-го класса 14-летним А.А. и 15-летней А.А. возник конфликт, в ходе которого мальчик ударил девочку, и та потеряла сознание.

На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако прибывшие медики констатировали смерть школьницы.

Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326138/
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