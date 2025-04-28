График работы ГУ «Унаа» на майские праздники

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава проинформировало граждан об изменениях в графике работы своих подразделений в связи с предстоящими майскими праздниками.

Согласно сообщению ведомства, с 1 по 9 мая все территориальные отделения агентства не будут осуществлять прием граждан. Данное решение связано с официальными праздничными и выходными днями, установленными законодательством.

Прием граждан возобновится частично 10 и 11 мая. В эти дни будут работать следующие отделы:

Бишкекский городской отдел: Бишкек, улица Валиханова, 2, ТД «Аю Гранд Комфорт». Рабочее время: с 8.30 до 17.30.

Восточный отдел: Бишкек, улица Валиханова, 2, строение 3. Рабочее время: с 8.30 до 17.30.

«Биримдик 24» : Бишкек, жилмассив «Биримдик-Кут», улица 11-я, 180/1. Режим работы: круглосуточно.

Межрегиональный отдел: Чуйская область, село Военно-Антоновка, авторынок «Риом-Авто». Рабочее время: с 8.30 до 1.00.

Ошский региональный отдел: Ош, улица Навои. Режим работы: круглосуточно.

Ош-2: Ош, улица Кокум-Бий, 168. Рабочее время: с 8.30 до 17.30.

Джалал-Абадский региональный отдел: Джалал-Абад, улица Шопокова, 32. Рабочее время: с 8.30 до 17.30.

С 12 мая все отделы агентства возобновят работу в штатном режиме.