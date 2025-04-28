18:24
USD 87.45
EUR 99.20
RUB 1.06
Общество

График работы ГУ «Унаа» на майские праздники

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава проинформировало граждан об изменениях в графике работы своих подразделений в связи с предстоящими майскими праздниками.

Согласно сообщению ведомства, с 1 по 9 мая все территориальные отделения агентства не будут осуществлять прием граждан. Данное решение связано с официальными праздничными и выходными днями, установленными законодательством.

Прием граждан возобновится частично 10 и 11 мая. В эти дни будут работать следующие отделы:

  • Бишкекский городской отдел: Бишкек, улица Валиханова, 2, ТД «Аю Гранд Комфорт». Рабочее время: с 8.30 до 17.30.

  • Восточный отдел: Бишкек, улица Валиханова, 2, строение 3. Рабочее время: с 8.30 до 17.30.

  • «Биримдик 24»: Бишкек, жилмассив «Биримдик-Кут», улица 11-я, 180/1. Режим работы: круглосуточно.

  • Межрегиональный отдел: Чуйская область, село Военно-Антоновка, авторынок «Риом-Авто». Рабочее время: с 8.30 до 1.00.

  • Ошский региональный отдел: Ош, улица Навои. Режим работы: круглосуточно.

  • Ош-2: Ош, улица Кокум-Бий, 168. Рабочее время: с 8.30 до 17.30.

  • Джалал-Абадский региональный отдел: Джалал-Абад, улица Шопокова, 32. Рабочее время: с 8.30 до 17.30.

С 12 мая все отделы агентства возобновят работу в штатном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327657/
просмотров: 716
Версия для печати
Материалы по теме
«Унаа» мекемесинин майрамдардагы иш графиги
В «Унаа» рассказали, как можно оплачивать их услуги
Ветеринария кызматына 40 унаа тапшырылды
Чет элдик номерлүү унааны легалдаштыруу. Мамлекеттик банктар насыя берүүгө даяр
Водителей-нарушителей на знание ПДД будут проверять вместе ГУОБДД и «Унаа»
Бишкекте мобилдик унааны каттоо башталды. Аны кантип колдонуу керек?
Два отдела автоЦОН переходят на пятидневный график работы
«Унаа» предупреждает о мошеннических схемах с покупкой водительских прав
В Кара-Балте отдел «Унаа» из-за пожара временно не работает: куда обращаться
Чет элдик номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу боюнча жарлыкка президент кол койду
Популярные новости
Сын замглавы ЦРУ погиб в&nbsp;Украине в&nbsp;рядах российской армии Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
Майские каникулы. Как сходить в&nbsp;горы, чтобы не&nbsp;омрачить отдых Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Вы&nbsp;нам просто не&nbsp;нравитесь. Послевкусие рейда в&nbsp;московской бане Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане
Напоминаем: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года за&nbsp;отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать Напоминаем: с 1 июля 2025 года за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать
Бизнес
Стройкомпания N-Group поздравила сборную&nbsp;КР по&nbsp;хоккею с&nbsp;исторической победой Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с исторической победой
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;&nbsp;&mdash; ваш надежный помощник в&nbsp;мире финансов «Элкарт Мобайл» — ваш надежный помощник в мире финансов
Легко купить&nbsp;&mdash; удобно платить: рассрочка на&nbsp;O!Market без переплат и&nbsp;комиссий Легко купить — удобно платить: рассрочка на O!Market без переплат и комиссий
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» за 2024 год
28 апреля, понедельник
18:17
Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с исторической победой Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с...
18:14
Мировые военные расходы в 2024 году достигли рекордных $2,7 триллиона
18:04
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии
18:02
Останемся без лекарств? Глобальный фонд приостанавливает некоторые инвестиции
17:51
Ситуация в Украине. Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы — Кремль