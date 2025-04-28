15:26
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Кыргызстанцев ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные

Кыргызстанцев ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные — с 1 по 9 мая.

Напомним, нерабочие дни в мае:

  • 1–4, 6–8 мая — майские каникулы;
  • 5 мая — День Конституции;
  • 9 мая — День Победы.
Те граждане, у кого 5-дневная рабочая неделя, будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно.

По данным Министерства образования и науки, все школы и детсады в эти дни не работают.

В поликлиниках будут только дежурные врачи.

Все центры обслуживания населения (ЦОН) также будут закрыты с 1 по 11 мая 2025 года включительно.

По Трудовому кодексу привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни допускается только:

  • в чрезвычайных ситуациях (аварии, стихийные бедствия, угроза имуществу);
  • на непрерывных производствах (например энергетика, транспорт, коммунальные службы);
  • в сферах обслуживания населения (медицина, общественный транспорт, магазины с разрешенным графиком);
  • для творческих работников, спортсменов и СМИ — по отдельному регламенту.

Труд в нерабочие праздничные дни компенсируется.

Отрабатывать по субботам больше не придется
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327577/
просмотров: 6149
Версия для печати
Материалы по теме
Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Кыргызстанцы будут работать 7 апреля, а в мае отдыхать 10 дней
Депутаты Жогорку Кенеша на неделю уйдут на каникулы
Весенние каникулы в школах Кыргызстана начнутся 17 марта
Дополнительные каникулы для первоклассников начнутся 10 февраля
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Как будут работать коммерческие банки в праздники с 1 по 7 января
Забирайте документы заранее. График работы ЦОНов на выходные и праздники
Новый Трудовой кодекс. Переноса выходных, совпадающих с праздниками, не будет
Популярные новости
Сын замглавы ЦРУ погиб в&nbsp;Украине в&nbsp;рядах российской армии Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
Майские каникулы. Как сходить в&nbsp;горы, чтобы не&nbsp;омрачить отдых Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Вы&nbsp;нам просто не&nbsp;нравитесь. Послевкусие рейда в&nbsp;московской бане Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане
Напоминаем: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года за&nbsp;отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать Напоминаем: с 1 июля 2025 года за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» за 2024 год
MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по&nbsp;версии HeadHunter MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по версии HeadHunter
Кто не&nbsp;успел, тот без смартфона! Распродажа в&nbsp;O!Store вот-вот закончится Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится
&laquo;Элдик Банк&raquo; внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в&nbsp;суд в&nbsp;приложении Eldik «Элдик Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в суд в приложении Eldik
28 апреля, понедельник
15:22
Будьте осторожны! В Бишкеке байкеры открыли новый мотосезон Будьте осторожны! В Бишкеке байкеры открыли новый мотос...
15:19
Самое отдаленное село на Иссык-Куле чиновники обещают подключить к интернету
15:08
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» за 2024 год
15:04
МИД озвучил причину задержания учителя из Кыргызстана в Турции
15:04
Кыргызстанцы теперь могут оцифровать документы загса в приложении Tunduk