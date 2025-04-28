Кыргызстанцев ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные — с 1 по 9 мая.

Напомним, нерабочие дни в мае:

1–4, 6–8 мая — майские каникулы;

5 мая — День Конституции;

9 мая — День Победы.

Те граждане, у кого 5-дневная рабочая неделя, будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно.

По данным Министерства образования и науки, все школы и детсады в эти дни не работают.

В поликлиниках будут только дежурные врачи.

Все центры обслуживания населения (ЦОН) также будут закрыты с 1 по 11 мая 2025 года включительно.

По Трудовому кодексу привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни допускается только:

в чрезвычайных ситуациях (аварии, стихийные бедствия, угроза имуществу);

на непрерывных производствах (например энергетика, транспорт, коммунальные службы);

в сферах обслуживания населения (медицина, общественный транспорт, магазины с разрешенным графиком);

для творческих работников, спортсменов и СМИ — по отдельному регламенту.

Труд в нерабочие праздничные дни компенсируется.

Отрабатывать по субботам больше не придется.