В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы. Кабинет министров принял документ о признании утратившим силу постановления «О переносе выходных дней в 2025 году».

Решение разработано в целях систематизации законодательства КР в соответствии с принятым в новой редакции Трудовым кодексом.

Напомним, ранее для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по пятидневному графику рабочей недели, ряд выходных дней переносили на другие дни. От этой практики решено отказаться.

В Кыргызстане остаются праздничными День защитника Отечества (23 февраля), День народной Апрельской революции (7 апреля), Дни истории и памяти предков (7-8 ноября). Но теперь они будут рабочими.

Выходными днями будут праздники Рождество (7 января), Международный женский день (8 марта), Нооруз (21 марта), День Конституции (5 мая), День Победы (9 мая) и День независимости (31 августа).

Новогодние каникулы ежегодно будут проходить 1-7 января — эта неделя будет нерабочей.

Традиционными станут и майские каникулы с 1 по 9 мая. Эти дни также нерабочие.