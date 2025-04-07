О работе в майские праздники и компенсациях рассказали в Минтруда Кыргызстана

В преддверии майских праздников Министерство труда и социального обеспечения и миграции напоминает кыргызстанцам о правилах трудового законодательства, регулирующих работу в праздничные дни.

Напомним, в мае кыргызстанцы будут отдыхать 10 дней.

Нерабочие дни в мае:

1–4, 6–8 мая — майские каникулы;

5 мая — День Конституции;

9 мая — День Победы.

Когда разрешена работа в выходные и праздничные дни?

Статья 67 Трудового кодекса строго ограничивает привлечение сотрудников к работе в эти дни. Допускается работа только:

в чрезвычайных ситуациях (аварии, стихийные бедствия, угроза имуществу);

на непрерывных производствах (например энергетика, транспорт, коммунальные службы);

в сферах обслуживания населения (медицина, общественный транспорт, магазины с разрешенным графиком);

для творческих работников, спортсменов и СМИ — по отдельному регламенту.

Работа в выходные и праздничные дни возможна только с письменного согласия работника. Беременные женщины и инвалиды могут быть привлечены только при отсутствии медицинских противопоказаний.

Как компенсируется труд в выходные и нерабочие праздничные дни?

Согласно части 7 статьи 67 Трудового кодекса, работодатель обязан предоставить:

двойную оплату за каждый отработанный праздничный день;

дополнительный день отдыха (по согласованию с работником).

Отпуск в выходные и нерабочие праздничные дни

Статья 70 Трудового кодекса уточняет: праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Если отпуск работника совпадает с праздничными нерабочими днями, то он продлевается. К примеру, если работник вышел в отпуск 10 апреля, то отпуск закончится не 7 мая, а 16 мая, так как с 1 по 9 мая праздничные дни.