О работе в майские праздники и компенсациях рассказали в Минтруда Кыргызстана

В преддверии майских праздников Министерство труда и социального обеспечения и миграции напоминает кыргызстанцам о правилах трудового законодательства, регулирующих работу в праздничные дни.
Напомним, в мае кыргызстанцы будут отдыхать 10 дней.
Нерабочие дни в мае:
- 1–4, 6–8 мая — майские каникулы;
- 5 мая — День Конституции;
- 9 мая — День Победы.
Когда разрешена работа в выходные и праздничные дни?
Статья 67 Трудового кодекса строго ограничивает привлечение сотрудников к работе в эти дни. Допускается работа только:
- в чрезвычайных ситуациях (аварии, стихийные бедствия, угроза имуществу);
- на непрерывных производствах (например энергетика, транспорт, коммунальные службы);
- в сферах обслуживания населения (медицина, общественный транспорт, магазины с разрешенным графиком);
- для творческих работников, спортсменов и СМИ — по отдельному регламенту.
Работа в выходные и праздничные дни возможна только с письменного согласия работника. Беременные женщины и инвалиды могут быть привлечены только при отсутствии медицинских противопоказаний.
Как компенсируется труд в выходные и нерабочие праздничные дни?
Согласно части 7 статьи 67 Трудового кодекса, работодатель обязан предоставить:
- двойную оплату за каждый отработанный праздничный день;
- дополнительный день отдыха (по согласованию с работником).
Отпуск в выходные и нерабочие праздничные дни
Статья 70 Трудового кодекса уточняет: праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
Если отпуск работника совпадает с праздничными нерабочими днями, то он продлевается. К примеру, если работник вышел в отпуск 10 апреля, то отпуск закончится не 7 мая, а 16 мая, так как с 1 по 9 мая праздничные дни.