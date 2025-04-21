Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве

В связи с майскими праздниками и выходными в поликлинике будут работать только дежурные врачи. Об этом пациентов предупредили в ЦСМ № 7.
Хронически больных администрация попросила заранее обеспечить себя запасом лекарств (рецептами).
Руководителям организаций, координаторам здравоохранения областей, а также Бишкека и Оша поручено:
— в нерабочие праздничные дни организовать график дежурств с назначением ответственных лиц главных дежурантов, а также обеспечить круглосуточную ургентную службу из числа квалифицированных специалистов;
— обеспечить бесперебойную работу организаций здравоохранения;
— предусмотреть резерв коек для госпитализации нуждающихся в экстренной медицинской помощи;
— обеспечить необходимый запас лекарств, изделий медицинского назначения, резерв препаратов крови и ее компонентов, функционирование медицинской аппаратуры и техники для оказания экстренной медицинской помощи;
— в организациях здравоохранения первичного уровня обеспечить работу регистратур, процедурных кабинетов с 8.00 до 16.00.
Оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни будут осуществлять в соответствии со статьей 109 Трудового кодекса.
Напомним, в мае кыргызстанцы будут отдыхать 10 дней.
Нерабочие дни в мае:
- 1-4, 6-8 мая — майские каникулы;
- 5 мая — День Конституции;
- 9 мая — День Победы.