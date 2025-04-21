Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве

В связи с майскими праздниками и выходными в поликлинике будут работать только дежурные врачи. Об этом пациентов предупредили в ЦСМ № 7.

Хронически больных администрация попросила заранее обеспечить себя запасом лекарств (рецептами).

Фото 24.kg. В столичном ЦСМ № 7

Как сообщилив Министерстве здравоохранения, в целях обеспечения своевременной качественной медико-санитарной помощи населению республики в нерабочие праздничные дни с 1 по 9 мая подготовлен приказ № 384 от 11 апреля 2025 года.

Руководителям организаций, координаторам здравоохранения областей, а также Бишкека и Оша поручено:

— в нерабочие праздничные дни организовать график дежурств с назначением ответственных лиц главных дежурантов, а также обеспечить круглосуточную ургентную службу из числа квалифицированных специалистов;

— обеспечить бесперебойную работу организаций здравоохранения;

— предусмотреть резерв коек для госпитализации нуждающихся в экстренной медицинской помощи;

— обеспечить необходимый запас лекарств, изделий медицинского назначения, резерв препаратов крови и ее компонентов, функционирование медицинской аппаратуры и техники для оказания экстренной медицинской помощи;

— в организациях здравоохранения первичного уровня обеспечить работу регистратур, процедурных кабинетов с 8.00 до 16.00.

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Оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни будут осуществлять в соответствии со статьей 109 Трудового кодекса.

Напомним, в мае кыргызстанцы будут отдыхать 10 дней.

Нерабочие дни в мае: