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Общество

Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве

В связи с майскими праздниками и выходными в поликлинике будут работать только дежурные врачи. Об этом пациентов предупредили в ЦСМ № 7.

Хронически больных администрация попросила заранее обеспечить себя запасом лекарств (рецептами).

24.kg
Фото 24.kg. В столичном ЦСМ № 7
Как сообщили 24.kg в Министерстве здравоохранения, в целях обеспечения своевременной качественной медико-санитарной помощи населению республики в нерабочие праздничные дни с 1 по 9 мая подготовлен приказ № 384 от 11 апреля 2025 года.

Руководителям организаций, координаторам здравоохранения областей, а также Бишкека и Оша поручено:

— в нерабочие праздничные дни организовать график дежурств с назначением ответственных лиц главных дежурантов, а также обеспечить круглосуточную ургентную службу из числа квалифицированных специалистов;
— обеспечить бесперебойную работу организаций здравоохранения;
— предусмотреть резерв коек для госпитализации нуждающихся в экстренной медицинской помощи;
— обеспечить необходимый запас лекарств, изделий медицинского назначения, резерв препаратов крови и ее компонентов, функционирование медицинской аппаратуры и техники для оказания экстренной медицинской помощи;
— в организациях здравоохранения первичного уровня обеспечить работу регистратур, процедурных кабинетов с 8.00 до 16.00.

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Оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни будут осуществлять в соответствии со статьей 109 Трудового кодекса.

Напомним, в мае кыргызстанцы будут отдыхать 10 дней.

Нерабочие дни в мае:

  • 1-4, 6-8 мая — майские каникулы;
  • 5 мая — День Конституции;
  • 9 мая — День Победы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326800/
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