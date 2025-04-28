Кыргызстанцев ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные — с 1 по 9 мая.
Напомним, нерабочие дни в мае:
- 1–4, 6–8 мая — майские каникулы;
- 5 мая — День Конституции;
- 9 мая — День Победы.
Те граждане, у кого 5-дневная рабочая неделя, будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно.
По данным Министерства образования и науки, все школы и детсады в эти дни не работают.
В поликлиниках будут только дежурные врачи.
Все центры обслуживания населения (ЦОН) также будут закрыты с 1 по 11 мая 2025 года включительно.
По Трудовому кодексу привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни допускается только:
- в чрезвычайных ситуациях (аварии, стихийные бедствия, угроза имуществу);
- на непрерывных производствах (например энергетика, транспорт, коммунальные службы);
- в сферах обслуживания населения (медицина, общественный транспорт, магазины с разрешенным графиком);
- для творческих работников, спортсменов и СМИ — по отдельному регламенту.
Труд в нерабочие праздничные дни компенсируется.
Отрабатывать по субботам больше не придется.