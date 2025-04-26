Ботанический сад в Бишкеке озеленяют

Акция «Марш парков» проходит сегодня, 26 апреля, в Ботаническом саду имени Э.Гареева в Бишкеке.

Как сообщили 24.kg организаторы, в мероприятии участвуют сотрудники Ботсада, Орхусского центра, миссии ОБСЕ, Регионального экологического центра Центральной Азии, Красного полумесяца и волонтеры из числа неравнодушных граждан. Планируется высадить несколько сотен саженцев яблони, сливы и вишни.