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Общество

Ботанический сад в Бишкеке озеленяют

Акция «Марш парков» проходит сегодня, 26 апреля, в Ботаническом саду имени Э.Гареева в Бишкеке.

Как сообщили 24.kg организаторы, в мероприятии участвуют сотрудники Ботсада, Орхусского центра, миссии ОБСЕ, Регионального экологического центра Центральной Азии, Красного полумесяца и волонтеры из числа неравнодушных граждан. Планируется высадить несколько сотен саженцев яблони, сливы и вишни.

Напомним, в 2025 году Ботсаду придан статус особо охраняемой природной территории. В настоящее время там ведутся восстановительные работы, обновляют забор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327464/
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