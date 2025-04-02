Вернуть былое величие. В Бишкеке восстанавливают Ботанический сад

Ботанический сад в Бишкеке — один из крупнейших в Центральной Азии по площади и составу коллекций растений. В 2025 году ему придан статус особо охраняемой природной территории. Однако нынешнее состояние сада удручает: ирригация разрушена, растения засыхают, дорожки забиты сорняками.

Директор научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук Иван Хегай рассказал 24.kg о том, когда объект приведут в порядок и что для этого планируется сделать.

Фото 24.kg. Директор НИИ «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН КР Иван Хегай

— Тендер выиграла компания «АБК Голд», которая специализируется именно на оросительной сети и на данный момент обслуживает большую часть Бишкека. Она предложила сумму чуть больше 79 миллионов сомов. Министерство образования и науки готовит сейчас проект распоряжения по выделению этих денег для согласования в кабинет министров.

Стройфирма взяла на себя обязательство выполнить работу до начала поливного сезона, иначе Ботанический сад просто засохнет.

В общей сложности в саду по улице Ахунбаева планируется заменить почти 24 километра лотков и восстановить пруды. У нас пробиты две скважины, скорее всего, их мы восстановим за свой счет.

— Нехватка рабочей силы. Научную часть сотрудники выполняют, наука идет, а вот рабочих, садовников, ландшафтников не хватает. Хоть и подняли зарплату, но рабочие не идут на 13 тысяч сомов в месяц.

— Как обстоят дела с финансированием?

— В этом году нам выделено почти 49 миллионов сомов, включая расходы на газификацию и обновление техники.

Как бы это иронично ни звучало, ведь Ботсад — это легкие Бишкека, но отапливаем административное здание, лаборатории мы углем. Единственное, что у нас подключено к теплосети, — это оранжерея на улице Горького. Но туда тоже планируем подключить газ как альтернативу — на случай ЧП, если не будет отопления.

Вообще, моя цель — вывести сад на самофинансирование.

Это можно сделать за счет продажи собственной продукции и предоставления государственных услуг — экскурсий, фотосессий, консультаций. Так принято в современных ботанических садах — люди должны платить за отдых, культурное образование. Но для этого первоначально необходимо сад восстановить, чтобы было что показать. Пока за нынешнее состояние, если честно, мне стыдно.

— Большая часть, конечно, будет открытой для доступа. Плату можно брать, к примеру, на Горького, где строят Корейский сад мира. Мы выделили корейской стороне около двух гектаров земли. Там сделают пруд, дорожки, поставят пагоду, какие-то культурные сооружения. Посещение такого участка можно сделать платным, а так Ботанический сад будет открыт для свободного посещения.

За счет предоставления платных услуг мы сможем нанимать рабочих, приглашать иностранных специалистов для получения новых знаний, опыта. Постоянно просить деньги у правительства тоже нехорошо.

— А какие-то коммерческие объекты появятся на территории?

— В жаркий период здесь даже негде воды попить. Можно продавать напитки или мороженое, но не превращать сад в базар.

Можно было бы поставить магазин с продукцией Ботанического сада или Академии наук, чтобы люди могли посмотреть, чем мы занимаемся, приобрести что-то для себя. В современных ботсадах продают семена, саженцы, комнатные цветы.

В общем, планов у меня много, хочу восстановить Ботсад до былого величия.

— В прошлом году за счет финансирования южнокорейской провинции Кенгидо мы посадили 3 тысячи саженцев плодовых культур (яблони и сливу). Из бюджетных средств также закупили саженцы яблони, сливы, черешни, чтобы восстановить плодовый сад. Он устарел — ему больше 40 лет, деревья практически не плодоносят.

Закупаем коллекционный материал для обновления посадок.

Кроме того, в прошлом году при входе в сад посадили 24 формы грецкого ореха. Хотим сделать некий такой Арсланбоб, чтобы люди видели, как на юге республики растет орех.

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С правой стороны планируем создать уголок редких и эндемичных растений Кыргызстана — для сохранения биоразнообразия и культурно-образовательных целей, чтобы жители знакомились с флорой Кыргызстана. Туда уже посажены яблони Недзвецкого, Сиверса, груша Коржинского. В 2025-м будет поездка на юг с целью набрать коллекционный материал именно редких и эндемичных растений и пополнить нашу коллекцию.

Позади основного здания — научная часть, где собрана коллекция со всего мира.

Общая коллекция Ботанического сада насчитывает более 6,5 тысячи таксонов (групп) растений. Собраны коллекции цветочных, декоративных, кустарниковых, древесных, плодовых и лекарственных растений.

Потери, естественно, есть, но больше не из-за засухи, а времени. Ботанический сад создан в 1938 году, и очень много деревьев просто устарели. Каждое растение имеет свой срок жизни, поэтому сейчас настало время обновлять всю коллекцию.

Фауна у нас тоже богатая. Мы подписали недавно меморандум с обществом орнитологов, предоставили одно помещение. Они проводят научные исследования по птицам в Бишкеке, окольцовывают их, организуют различные экскурсии, культурно-образовательные мероприятия. Для науки я полностью открыт.

— Шакалы к нам в основном спускались на зимний период по реке, а потом уходили назад. Шакал — это не домашняя собака, а дикое, хищное животное, живущее стаями. У нас гуляют как взрослые, так и дети. Представляете, если бы на ребенка напали и покусали?! Это была бы трагедия. По экологическим нормам предусмотрен отстрел, за это охотникам даже платят.

— Из каких стран закупаете саженцы?

— С саженцами могут завозить болезни, вредителей, поэтому в основном мы обмениваемся семенами. В 2024-м был обмен почти с 40 ботаническими садами. Это происходит на обоюдных условиях — мы что-то заказываем у них, другие заказывают что-то у нас.

— Несколько лет назад в саду возникали пожары. В этом сезоне обойдется без возгораний?

— Надеемся на это. Закупаем как раз технику — газонокосилки для тракторов, чтобы не доводить до сухостоя.

Фото 24.kg. Контакты на случай пожара в Ботсаду

Взрослые должны проводить беседы с детьми по пожарной безопасности. Спички не игрушка!

Единственное, хочу обратить внимание на гражданскую ответственность отдыхающих. В сентябре прошлого года были мелкие очаги возгораний. По камерам видеонаблюдения увидели, как ребенок, играя, устроил поджог, наблюдал, а потом, видимо, испугался, когда сильнее разгорелось, и он просто убежал.

Что касается сигарет, то в Ботаническом саду запрещено курить. Планирую организовать несколько мест для курения, где люди могли бы свободно, без нареканий посидеть.

Вообще, часто говорят, что лес горит из-за брошенных окурков. Однако научные исследования показывают: от окурков лес не загорается.

— Насколько сегодня безопасно в Ботаническом саду?

— На территории установлены камеры видеонаблюдения, идет строительство опорного пункта для третьей роты Патрульно-постовой службы (ППС) милиции, которая будет базироваться тут на постоянной основе. В настоящее время сотрудники ППС тоже контролируют ситуацию в саду. С их появлением многие моменты сняты: выпивающих практически нет, драки почти свели на нет.

Все-таки люди в форме заставляют граждан немного задуматься. Особенно сейчас, когда дорожки насквозь видны, и сразу заметно, чем занимаются люди. Раньше некоторые даже разводили костры и жарили шашлыки.

— Сколько времени вам потребуется, чтобы привести Ботсад в порядок?

— При поддержке правительства, думаю, в ближайшие два-три года сад будет международного стандарта. Чтобы мы могли им гордиться, спокойно тут гулять, проводить досуг.

У нас есть филиал в Нарыне, который тоже будем укреплять. Первая задача там — восстановить забор, которого практически нет, а затем пополнять коллекцию, испытывать растения в условиях высокогорья и в дальнейшем рекомендовать госструктурам, озеленителям, ландшафтникам культуры, которые могут выживать в таких условиях.