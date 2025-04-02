Вырубку деревьев и снос забора в Ботаническом саду прокомментировали в НИИ

Глава государства дал поручение провести восстановительные работы в Ботаническом саду, первоначальная задача — обновить забор по улице Ахунбаева. Об этом 24.kg сообщил директор научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук Иван Хегай.

По его словам, забор построен более 60 лет назад и сейчас в печальном состоянии: многие бетонные плиты развалились, кирпичная часть со стороны улицы 7 Апреля сыплется.









«Как демонтируют старый забор, сразу установят новый. Дизайн и сам проект сейчас на согласовании, возможно, он будет таким же глухим, либо частично открытым, либо полностью открытым. Это воля президента Садыра Жапарова, чтобы Ботсад стал достопримечательностью Бишкека. Это делается первоначально для самих жителей, чтобы они могли прийти, посмотреть, отдохнуть в красивом месте», — сказал Иван Хегай, подчеркнув, что поводов для переживаний нет.

Работы проводит управделами президента. В 2024 году провели реконструкцию верхней части сада по улице Горького на четырех гектарах. В 2025-м планируют охватить нижнюю часть — примерно 16 гектаров и верхнюю часть по улице Ахунбаева.

Отметим, что пользователи соцсетей обеспокоены сносом забора, а также вырубкой зеленых насаждений.

Директор научно-исследовательского института заверил, что убирают только те растения, которые не имеют никакой научной ценности.

«Работы проводятся в рамках восстановления ирригационной сети. Лотки давно не эксплуатировались, засыпаны землей, там уже появились поросль, самосев. Людям кажется, что мы все сносим. На самом деле раньше была затененность из-за поросли, что даже два человека едва помещались на тропинках. Строительная компания все почистила, и оказалось, что ширина асфальтированных тропинок более четырех метров», — пояснил он.