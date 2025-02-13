Национальный центр травматологии и ортопедии откроют в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал указ о создании Национального центра травматологии и ортопедии при Министерстве здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Центр будет создан в целях повышения качества системы здравоохранения, обеспечения доступности специализированной медицинской помощи населению и совершенствования системы лечения и реабилитации при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Садыр Жапаров поручил кабмину за три месяца разработать и утвердить устав центра, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.