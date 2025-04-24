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Общество

Сотрудники института омбудсмена посетили Тилекмата Куренова в СИЗО

Институт акыйкатчи провел мониторинг в СИЗО ГКНБ с целью оценки соблюдения прав следственно-арестованных. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Во время визита представители омбудсмена встретились с Тилекматом Кудайберген уулу (Куреновым), обвиняемым по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР.

«Тилекмат Кудайберген уулу содержится в камере с двумя мужчинами. Он не жаловался на нарушения своих прав в СИЗО ГКНБ. Институт акыйкатчи в рамках своего мандата продолжает мониторинг мест принудительного содержания на предмет соблюдения законов и прав арестованных лиц», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля Тилекмата Куренова доставили из ОАЭ в Бишкек. По данным спецслужбы, активист, находясь за пределами республики, через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти.

Первомайский районный суд Бишкека 21 апреля избрал ему меру пресечения, заключив под стражу до 19 мая 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327269/
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