Тилекмата Куренова заключили под стражу до 19 мая

Первомайский районный суд Бишкека 21 апреля избрал меру пресечения в отношении ранее экстрадированного в Кыргызстан активиста Тилекмата Куренова.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство старшего следователя ГКНБ удовлетворено и Тилекмат Куренов заключен под стражу до 19 мая 2025 года.

Активист подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 (публичные призывы к насильственному захвату власти) УК КР.

19 апреля ГКНБ сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Куренов доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужбы, активист, находясь за пределами республики, через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти.