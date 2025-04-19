Запрет на ношение никабов. Госслужащим объяснили нормы закона

В Первомайской районной администрации столицы прошло совещание по вопросам законодательства в отношении граждан, закрывающих лицо. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений.

В мероприятии приняли участие представители кадровых подразделений государственных и муниципальных органов, сотрудники правоохранительных органов и религиозные деятели.

Им предоставлена информация о новых законодательных нормах, запрещающих допуск в государственные и муниципальные учреждения граждан с закрытым лицом и неустановленной личностью, а также о наложении штрафов за нарушение этого требования. Участникам даны подробные разъяснения о способах донесения требований закона до граждан в доступной и понятной форме, а также даны ответы на возникшие вопросы.

Напомним, президент Садыр Жапаров высказался против ношения никаба и паранджи, которые полностью скрывают лицо, отметив, что это важно для сохранения общественной безопасности. Муфтият поддержал его, подчеркнув, что никаб не обязателен к ношению среди мусульманок.

В январе этого года подписан закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. За ношение никабов в общественных местах предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.