За ношение никаба в общественных местах хотят штрафовать на 20 тысяч сомов

За ношение никаба в общественных местах будут штрафовать на 20 тысяч сомов. Об этом говорится в обсуждаемом в парламенте законопроекте «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Кодекс о правонарушениях предлагают дополнить статьей 127.1. Это касается ношения одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах.

Депутат Дастан Бекешев считает сумму штрафа неподъемной для граждан.

«За то, что ты скрываешь лицо, надел никаб или паранджу, штраф 20 тысяч сомов. Никаб надевают женщины из социально уязвимых слоев населения. Мало встречал женщин с хорошим достатком и образованием в никабе», — сказал он.

Ранее Госкомиссию по делам религий просили исключить из законопроекта норму о запрете ношения никаба в общественных местах, утверждая, что это противоречит принципам демократии.

«Такие комментарии не были учтены, так как принцип демократии заключается в предоставлении права участвовать в голосовании, свободе голосования, праве выставлять свою кандидатуру на выборах. Данное ограничение касается лишь одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах», — ответили инициаторы законопроекта.

Сегодня проект закона о внесении изменений в законодательные акты в религиозной сфере рассмотрят в парламенте во втором чтении.