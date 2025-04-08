В мэрии Оша предлагают сделать въезд в город платным

В мэрии Оша прошло совещание с участием градоначальника Женишбека Токторбаева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы на странице в Facebook.

По ее данным, основным вопросом встречи стал бюджет города.

«Президент выделяет нам средства. Но так вечно продолжаться не может. Мы сами должны искать финансирование. Согласно официальной статистике, в Оше проживает более 500 тысяч человек. С учетом приезжих из близлежащих районов эта цифра превышает 800 тысяч. Каждый день в Ош въезжает около 56 тысяч автомобилей. Это создает пробки на дорогах, аварийные ситуации и загрязняет воздух», — сказал мэр.

По его словам, такая практика существует во многих странах мира.

«На въездах в город установим красивые арки. С каждой легковой машины можно брать от 50 до 100 сомов, с грузовых авто — от 100 до 150 сомов. Только с легковых авто сможем собрать около 2 миллионов сомов в день», — сказал Женишбек Токторбаев и поручил профильным ведомствам внести свои предложения.

В пресс-службе мэрии пояснили, что таким образом в год можно получить около 3 миллиардов сомов, и эти средства попадут в местный бюджет.