В рамках Всемирной конференции журналистов 2025, организованной Ассоциацией журналистов Кореи, представители СМИ из более 50 стран мира посетили остров Чеджудо, который считается самым чистым в Южной Корее. Он входит в число семи самых экологически чистых мест на Земле из-за отсутствия промышленных предприятий.

Чеджудо — остров вулканического происхождения. Он был сформирован несколькими вулканическими извержениями, случившимися за последние 1,2 миллиона лет. Состоит в основном из базальта (застывшей лавы). Его центром является вулкан Халласан, одновременно являющийся и самой высокой горой в стране. Ее высота достигает 1 тысячи 950 метров.

Чеджудо — единственное место в мире, обладающее четырьмя статусами ЮНЕСКО: природное наследие, биосферные ресурсы, геопарки и нематериальное культурное наследие человечества. Туризм здесь играет большую роль. Климат, ландшафт, пляжи, традиции сделали остров основным направлением корейского внутреннего туризма и притягивают множество отдыхающих из других стран.

Первым местом, которое посетили журналисты на острове, стала компания CONTEC Co. Ltd.

CONTEC — первый космический стартап в Южной Корее, котирующийся на KOSDAQ. Компания специализируется на предоставлении комплексных решений для наземного сегмента космической отрасли — от проектирования, строительства и эксплуатации наземных космических станций до приема, обработки, анализа и использования спутниковых данных.

На Чеджудо есть особое развлечение для туристов — пешеходные маршруты «Олле». Сегодня их насчитывается 27, и каждый из них — результат гармоничного взаимодействия природы и человеческого труда, позволяющий в полной мере насладиться красотой острова.

Фото 24.kg. Тропа вдоль побережья Хандам, известная также как «Тропа Квакгым Олле».

Один из таких маршрутов — тропа вдоль побережья Хандам, известная также как «Тропа Квакгым Олле». Ее протяженность — 1,2 километра.

Еще одной достопримечательностью острова, уже с экологическим уклоном, являются морская ветряная электростанция Халлим с общей установленной мощностью 100 мегаватт, состоящая из 18 турбин.

Журналистам также продемонстрировали водородную заправочную станцию Хамдок — первую в своем роде в Южной Корее.

Она обеспечивает транспорт «зеленым» водородом, полученным из возобновляемых источников энергии. Объект оборудован двумя специализированными колонками, позволяющими заправлять до четырех водородных автобусов и двадцати легковых автомобилей в час.

В настоящее время на острове Чеджудо курсируют 18 водородных автобусов, которыми пользуются местные жители.

Этот проект считается первым в стране примером создания комплексной экосистемы «зеленого» водорода, охватывающей производство, заправку и использование, с интеграцией в систему ветроэнергетики.

Последней достопримечательностью, которую посетили участники форума на острове Чеджудо, стал Парк камней — историко-культурное пространство, где органично сочетаются природа, мифология и культурное наследие.

Фото 24.kg. Парк камней

Этот парк был создан как отражение уникальной каменной культуры острова, сыгравшей ключевую роль в его геологическом формировании и развитии человеческой цивилизации.

Центральное место в концепции парка занимает легенда о Сольмунде Халман — богине-создательнице острова, из тела которой, согласно мифу, и возник Чеджудо. Также в экспозиции представлены мотивы из мифа об Обэк Чангун — пятистах храбрых воинах, рожденных богиней. Это уникальный экологический и культурный парк.

Посещение острова Чеджудо в рамках Всемирной конференции журналистов 2025 стало не просто знакомством с одним из красивейших уголков планеты, но и наглядным примером того, как возможно гармоничное сосуществование природы, технологий и культурного наследия. Остров продемонстрировал, как экологически ориентированные инновации могут органично вписываться в окружающий ландшафт, сохраняя при этом уникальную природную и культурную идентичность.