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Общество

Всемирная конференция журналистов прошла в Сеуле

В столице Южной Кореи прошла Всемирная конференция журналистов с участием представителей СМИ из более 50 стран мира, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Бельгию, Болгарию, Грецию, Канаду, Китай, Венгрию, Индию, Индонезию, Италию, ОАЭ, Оман, США и Турцию.

24.kg
Фото 24.kg. Всемирная конференция журналистов — 2025

Конференция, организованная Ассоциацией журналистов Кореи при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма, а также Министерства иностранных дел Республики Корея, состоялась с 31 марта по 5 апреля. На форуме участники обсудили темы «Формирование будущего журналистики в эпоху ИИ-медиа: Авторское право и этические проблемы» и «Роль журналистики в противостоянии изменению климата и экологическим изменениям».

24.kg
Фото 24.kg. Глава Ассоциации журналистов Кореи Пак Чон Хен
Всемирная конференция началась с приветственной речи президента Ассоциации журналистов Кореи Пак Чон Хена. Он подчеркнул, что ассоциация стремится к налаживанию конструктивного медиадиалога, назвав вынесенные для обсуждения темы вызовами, с которыми международному сообществу и прессе предстоит справиться в поисках эффективных решений.

Спикер Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Шик в своем видеообращении к участникам отметил, что бесконтрольное распространение дезинформации и фейковых новостей ставит журналистику под угрозу. Поэтому Всемирная конференция — это хорошая возможность для журналистов из разных государств собраться вместе, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед мировой журналистикой, а также предложить решения для ее развития в новую эпоху.

«А тема, посвященная роли журналистики в борьбе с изменением климата, — это не только насущная глобальная проблема, но и определяющий императив нашей эпохи», — добавил спикер.

24.kg
Фото 24.kg
В ходе конференции участники обсудили такие актуальные вопросы, как правовое регулирование использования ИИ в информационном секторе, потенциальное применение ИИ в журналистике и восприятие ИИ как вспомогательного инструмента в журналистской практике. В ходе беседы также обсуждены и этические аспекты, в частности, потенциальное неправомерное использование ИИ для распространения дезинформации или искажения фактов.

Участники Всемирной конференции журналистов 2025 года пришли к общему мнению: искусственный интеллект — это важный, современный и эффективный инструмент. Однако важно разработать четкие правила использования ИИ, обеспечить регулярное обучение специалистов и пользователей по мере развития технологий, а также прозрачность в его применении.

24.kg
Фото 24.kg
Во второй части конференции внимание участников было сосредоточено на роли журналистики в борьбе с климатическими изменениями и решении экологических вызовов. Спикеры представили конкретные примеры воздействия климатических изменений в своих странах, подчеркнув актуальность темы.

В ходе обсуждения участники пришли к единому мнению: журналистам необходимо более активно и всесторонне освещать влияние климатических процессов на общество, вопросы безопасности и международную повестку. Также подчеркнута важность налаживания тесного взаимодействия между журналистами для формирования более комплексного и объективного освещения проблемы.

Помимо участия в дискуссиях на актуальные темы, журналистам предоставили возможность познакомиться с богатым культурным наследием и колоритом южнокорейских городов, таких как Сеул, Ансон, Сихын, Инчхон, а также с живописным островом Чеджудо.

Первая Всемирная конференция организована Ассоциацией журналистов Кореи в 2013 году. Это крупнейшая в Южной Корее ассоциация — ее членами являются более 12 тысяч журналистов из более чем 200 средств массовой информации в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325054/
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