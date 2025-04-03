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Общество

Прием в 1-й класс. Невакцинированных детей в школу не возьмут

Невакцинированных детей в школу не примут. Об этом в прямом эфире сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, онлайн-регистрация в школу максимально упрощена. Если раньше родителям приходилось собирать и прикреплять в системе более пяти справок (паспорта родителей, свидетельства о рождении ребенка и о браке, о составе семьи и другие), то с 2025 года в этом нет необходимости. Государственные органы объединили базы данных и имеют все необходимые документы.

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«Единственное, что обязательно нужно будет предоставить в школу — две медицинские справки — об общем профосмотре и полученных профилактических прививках. Без вакцинации детей в школу не примут по постановлению. Минобразования будет работать с Минздравом, чтобы в будущем получать медсправки автоматически, не спрашивая их с родителей», — сказала Лира Самыкбаева.

Она отметила, что эти справки зачисленным в 1-й класс детям нужно отнести в школу после 15 августа.

В Кыргызстане наблюдается вспышка кори. Среди заболевших 95 процентов — непривитые. Большая часть — дети до года (32 процента) и дети, родители которых отказались от прививок (44 процента). Отказы связаны с религиозными убеждениями, медицинскими отводами по состоянию здоровья и другими причинами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324763/
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