В Кыргызстане с начала 2025 года зарегистрировали 4 тысячи 55 случаев кори, включая восемь летальных исходов. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева.

По ее словам, эпидситуация по заболеваемости корью в республике остается нестабильной и напряженной.

Среди заболевших 95 процентов — непривитые. Большая часть — дети до года (32 процента) и дети, родители которых отказались от прививок (44 процента).

«Вакцинация — социальная норма для большинства семей, однако часть населения отказывается от нее. С 2024 года в стране провели три этапа дополнительной подчищающей вакцинации, охвачено 918 тысяч детей. По итогам 2024-го в КР зарегистрировали 14,4 тысячи случаев кори. Основная причина роста заболеваемости — низкий охват вакцинацией, который в Бишкеке составляет всего 63 процента», — сказала Бубужан Арыкбаева.

Читайте по теме Вспышка эпидемии кори. Чиновники бьют тревогу

Она подчеркнула, что вопросы безопасности прививок могут вызывать сомнения, но вакцинация прошла все необходимые научные исследования и доказала свою эффективность.

«Вакцинация — это не просто медицинская процедура, а ваша забота о здоровье ребенка. Прививка защищает детей от серьезных заболеваний, которые имеют тяжелые последствия», — обратилась замминистра к родителям.