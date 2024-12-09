Ботсад в Бишкеке не освоил выделенные на ирригацию 95 миллионов сомов

На заседании Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев сообщил, что выделенные в 2024 году 95 миллионов сомов на ирригацию Ботанического сада в Бишкеке не освоены.

«До сих пор не могут освоить деньги. Потрачено ноль сомов. Потому что сначала ирригацию построить хотело управделами президента, потом оно отказалось. Руководство Ботсада обратилось в «Кыргызкурулуш», но спустя полтора месяца ответа от них не последовало. Уже конец года. Если в течение 20 дней они не освоят деньги, то Минфин заберет их», — сказал депутат.

Заместитель Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Талант Иманакунов сообщил, что «Кыргызкурулуш» работает над сметой проекта, но времени ушло много и, скорее всего, уже не удастся освоить деньги.

Министр финансов Алмаз Бакетаев сказал, что в этом случае деньги нужно будет снова выделить в 2025 году. Дастан Бекешев попросил поступить именно так, чтобы не потерять Ботанический сад.