Авария на ТЭЦ. Замерзла уникальная коллекция Ботанического сада

Из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке пострадала уникальная коллекция Ботанического сада имени Гареева. Об этом ИА «24.kg» сообщил и.о. директора сада Таштан Кочкумбаев.
По его словам, в оранжерее замерзли в основном тропические растения — фикусы, банан, монстера. «Температура воздуха внутри помещения дошла до −10 градусов. Батареи и трубы разморозились. Вчера сотрудники своими силами устранили 2-3 аварии внутри здания, нашли дизельную пушку. Установили круглосуточное дежурство сотрудников», — сказал Таштан Кочкумбаев.
«У нас центральное отопление, и мы надеялись на беспрерывную подачу горячей воды. Конечно, это наше упущение, что мы не предусмотрели альтернативный вариант отопления. Хотя каркас оранжереи и рамы давно прогнили, везде щели, это все старье 1947 года постройки. Надо серьезно, на уровне правительства думать о постройке новой оранжереи», — резюмировал Таштан Кочкумбаев.
Это тропические растения. В наших условиях они растут медленно, сами знаете, какой уход требуют. Столько лет наши ученые, сотрудники их выращивали! Для нас это катастрофа.Таштан Кочкумбаев
С 26 января в столице проблемы с отоплением из-за аварии на ТЭЦ. Когда в квартирах появится тепло, чиновники до сих пор не знают.