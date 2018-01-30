Авария на ТЭЦ. Замерзла уникальная коллекция Ботанического сада

Из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке пострадала уникальная коллекция Ботанического сада имени Гареева. Об этом ИА «24.kg» сообщил и.о. директора сада Таштан Кочкумбаев.

По его словам, в оранжерее замерзли в основном тропические растения — фикусы, банан, монстера. «Температура воздуха внутри помещения дошла до −10 градусов. Батареи и трубы разморозились. Вчера сотрудники своими силами устранили 2-3 аварии внутри здания, нашли дизельную пушку. Установили круглосуточное дежурство сотрудников», — сказал Таштан Кочкумбаев.

Это тропические растения. В наших условиях они растут медленно, сами знаете, какой уход требуют. Столько лет наши ученые, сотрудники их выращивали! Для нас это катастрофа. Таштан Кочкумбаев

На вопрос, спасет ли пушка растения, он ответил: «Оценить масштаб ущерба сможем только с началом оттепели и повышением температуры. По предварительным данным, замерзло около 30 процентов растений».«У нас центральное отопление, и мы надеялись на беспрерывную подачу горячей воды. Конечно, это наше упущение, что мы не предусмотрели альтернативный вариант отопления. Хотя каркас оранжереи и рамы давно прогнили, везде щели, это все старье 1947 года постройки. Надо серьезно, на уровне правительства думать о постройке новой оранжереи», — резюмировал Таштан Кочкумбаев.

С 26 января в столице проблемы с отоплением из-за аварии на ТЭЦ. Когда в квартирах появится тепло, чиновники до сих пор не знают.