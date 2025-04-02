Доллар и рубль выросли. Курсы валюты на 2 апреля

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге за сутки повысились, тогда как курс юаня незначительно снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.
Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,56 сома, продажа — 87,05 сома.
Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 93,28 сома, продажа — 94,26 сома.
Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,010 сома, продажа — 1,039 сома.
Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1192 сома, продажа — 0,1859 сома.
Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,70 сома, продажа — 12,40 сома.