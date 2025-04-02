Доллар и рубль выросли. Курсы валюты на 2 апреля

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге за сутки повысились, тогда как курс юаня незначительно снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.

Доллар США

Официальный курс Нацбанка — 86,6632 сома (рост — 0,18 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,56 сома, продажа — 87,05 сома.

Евро

Официальный курс НБ КР — 93,7522 сома (рост — 0,10 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 93,28 сома, продажа — 94,26 сома.

Российский рубль

Официальный курс Национального банка — 1,0256 сома (рост — 0,92 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,010 сома, продажа — 1,039 сома.

Казахский тенге

Официальный курс Нацбанка — 0,1722 сома (рост — 0,41 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1192 сома, продажа — 0,1859 сома.

Китайский юань

Официальный курс НБ КР — 11,9215 сома (снижение — 0,05 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,70 сома, продажа — 12,40 сома.