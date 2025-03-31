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Общество

Кыргызстан и Казахстан снова обсуждают проект автодороги Алматы — Иссык-Куль

В Алматы состоялось шестое заседание кыргызско-казахской рабочей группы по развитию инфраструктуры экономического коридора Алматы — Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Замглавы Минтранса КР Талантбек Солтобаев и зампредседателя комитета автодорог профильного ведомства РК Бахтияр Жамбыл обсудили состав технического задания и ключевые параметры технико-экономического обоснования проекта альтернативной автодороги Алматы — Иссык-Куль, а также определили дальнейшие шаги для запуска электробусного маршрута Алматы — Бишкек. По итогам встречи подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности.

Отметим, что вопрос строительства автодороги Алматы — Иссык-Куль обсуждается двумя странами с 2007 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324466/
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