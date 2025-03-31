Садыр Жапаров и Эмомали Рахмоном провели переговоры в формате тет-а-тет

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 31 марта в рамках рабочего визита в Худжанд провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет, сообщает пресс-службы главы государства.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

«Стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности знаменуют новый этап в кыргызско-таджикских отношениях, создавая прочный фундамент для устойчивого мира, экономического развития и укрепления добрососедства между двумя народами», — говорится в сообщении.

Сегодня в Худжанде должен состояться первый в истории трехсторонний саммит президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также они подпишут договор о точке стыка границ.